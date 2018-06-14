Кубанские чиновники рассказали о судьбе стадиона «Фишт» после ЧМ-2018

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Считается, что объект может стать домашней ареной футбольной команды «Динамо» из Санкт-Петербурга, которая заявила о планах переехать в Сочи.

Кубанские чиновники рассказалио судьбе стадиона «Фишт» после того, как закончится ЧМ-2018. По словам вице-губернатора Краснодарского края Николая Долуды, после футбольного чемпионата Сочи получит спортивную инфраструктуру, а именно футбольные поля и тренировочную базу.

Как заявляет Долуда, «Фишт» может стать домашней ареной «Динамо» из Санкт-Петербурга. Дело в том, что раньше руководство команды заявляло о возможном переезде в Сочи. Чиновник поясняет, что сейчас ведутся соответствующее переговоры.

Вице-губернатор подчёркивает, что «Фишт» - уникальный стадион, ведь он единственный в мире, на котором проводили и Олимпийские игры, и Кубок конфедерации. В рамках ЧМ-2018 на нём проведут 4 матча группового этапа, 1/8 и 1/4 финала. Сейчас решается вопрос о создании музея стадиона «Фишт».