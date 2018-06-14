Украина намерена открыть в России восемь визовых центров

Сегодня, 17:18

Официальный Киев вознамерился открыть за рубежом больше 50 новых центров для получения виз. Такое сообщение содержится в официальном аккаунте украинского МИД в Facebook.

Согласно предоставленной информации, из них восемь визовых центров будут открыты в России. Это должно произойти в период 15 июня – 1 августа.

Там будут предоставляться услуги для иностранцев по приёму их ходатайств для того, чтобы получить визы на въезд на Украину.

Новые визовые центры Украина намерена открыть в таких городах РФ, как Казань, Екатеринбург, Москва, Петербург, Калининград, Ростов, Новосибирск и Самара.

Сейчас Украина и Россия имеют между собой безвизовый режим. В то же время с начала этого года Киевом введено правило проведения биометрического контроля для всех иностранцев, которые туда въезжают. Это распространяется и на россиян.

Теперь они могут попасть туда лишь при наличии биометрического паспорта, а на границе потребуется ещё и снятие отпечатков пальцев.

О введении реальных виз для россиян Украина заявляла уже давно. Политологи пытаются спросить этих деятелей, известно ли им понятие «оборотка».

В ДНР или ЛНР «террористы» смогут проникнуть и без биометрических паспортов. Это не понятно лишь «т…пым».

Ограничивать передвижение людей, едущих на работу или проведать своих родственников, это наверное и есть та самая «гидность». Как пел Высоцкий, ну очень слово что-то напоминает. Тогда говорилось о хунвейбинах.