На видео смоделировали ядерный удар Северной Кореи по Нью-Йорку

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12 июня Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели исторический саммит в Сингапуре. Частые рукопожатия и улыбки до ушей отсрочили вероятный старт войны на Корейском полуострове, однако мир так и не заключен.

В своих попытках снова сделать США великими Дональду Трампу удалось возродить минимум один аспект из прошлого Америки – страх перед ядерной войной. С момента вступления в должность глава Белого дома похвастался размером своей «ядерной кнопки», вышел из ядерной сделки с Ираном и пригрозил показать КНДР «огонь и ярость, которых мир никогда не видел». Его советник по национальной безопасности Джон Болтон открыто выступает за политику первого удара по врагам, обладающим ядерным оружием, а Пентагон, спустя десятилетия тщательного разоружения, хочет потратить $1,2 трлн на модернизацию ядерного потенциала.

К чему все это? А кто, что Северная Корея может обладать ракетами, способными ударить в любую точку США. Сейчас нет никаких гарантий, способны ли переговоры Трампа с Ким Чен Ыном уменьшить перспективы ядерной войны.

В настоящее время насчитывается не менее 2 т ядерного оружейного материала, хранящегося в 40 мировых странах. Этого достаточно, чтобы собрать более 40 тыс. бомб разрушивших Хиросиму. Университеты, занимающиеся ураном, часто имеют слабую безопасность. Инсайдеры в военных организациях иногда похищают радиоактивный материал и продают его на черном рынке. Как только террористы получат уран, им понадобится лишь небольшая команда инженеров и физиков, чтобы построить ядерную боеголовку.

Одно из самых больших заблуждений в отношении ядерных бомб заключается в том, что они уничтожают все в поле зрения, не оставляя ничего, кроме бесплодной равнины. Физическое разрушение, вызванное ядерным взрывом, похоже на удар объединенного с огненной бурей урагана в беспрецедентной пропорции.

К примеру, 10-килотонная ядерная бомба, сброшенная на Таймс-сквер, взорвется белой вспышкой ярче солнца. Когда такой снаряд детонирует, все расположенные рядом объекты рассыпятся на атомы. Немного зданий, столбы щебня парят в воздухе – это все, что останется от Манхэттена. Когда вспыхнут пожары, каменные хранители Нью-йоркской публичной библиотеки сотрутся до гальки и пыли. Рокфеллер-центр превратится в жуткую конструкцию из стали и бетона, а титаническая статуя Прометея - восемь тонн бронзы и штукатурки, одетых в золото - полностью сгорит. Огонь охватит газовые линии, топливные стации и ЛЭП, а электромагнитный импульс, созданный взрывом, выведет из строя большинство компьютеров, сотовых телефонов и коммуникационных вышек в радиусе нескольких километров. Человеческие жертвы будут немыслимыми. Все это случится за несколько секунд.

Эксперты смоделировали на видео ядерный удар Северной Кореи по Нью-Йорку, а также рассказали, что произойдет на следующий день. Вскоре после взрыва миллионы жителей найдут свои дома, все еще пригодные для жизни. Созданная террористами ядерная бомба, взорвавшаяся на Таймс-сквер, покалечит 300 тыс. и убьет 250 тыс. человек – в 20 раз больше смертей, чем в случае любого стихийного бедствия или террористического акта в истории США. Более 500 тыс. человек в конечном итоге будут убиты или ранены радиоактивными осадками.

Но это всего лишь урон от бомбы, которая является малоэффективной по сравнению с современными ядерными ракетами. Более крупное ядерное оружие – 300-килотонная боеголовка, имеющаяся у России и Китая – убьет не менее 1,2 млн человек и ранит еще 2 млн. В целом, ядерная ракета, взорвавшаяся в воздухе над Нью-Йорком, была бы более разрушительной и смертельной, чем наземный взрыв, так как она создала бы большую волну взрыва и смертоносный огненный шар.

Почему именно Северная Корея первой ударит по США? Все сравнительно слабые враги американцев рано или поздно проигрывали Вашингтону военные конфликты. Помимо России и Китая, никто на Земле не способен на равных тягаться со Штатами. С Москвой и Пекином Трамп ведет себя более предусмотрительно, не угрожая «ядерной кнопкой» и «невиданной яростью». Как итог, обреченность вперемешку с чувством собственного достоинства, вынудит Ким Чен Ына отдать приказ ударить ракетой по территории США, возможно, поставив человечество на порог вымирания.