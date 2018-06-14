Алексей Навальный написал рецепт счастья после 30-дневного ареста

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Оппозиционер в своём Instagram опубликовал фото с семьёй после того, как его выпустили из-под ареста, и описал свой рецепт счастья.

На фото Алексея радостно обнимают его жена Юлия и дочь Дарья. В комментариях к посту Навальный написал, что готов поделиться коротким и простым рецептом счастья со всеми, кто отчаялся его найти. Для начала, нужно попасть на 30 суток под арест, потом приехать домой и наконец испытать счастье.

Комментаторы поздравляют политика с возвращением домой и интересуются, изменится ли его политическая программа и когда ждать новых расследований коррупционных схем верхушки российской власти.

Основатель «Партии прогресса» был задержан на 30 суток административного ареста за организацию несогласованного митинга, которая прошла 5 мая. Акция прошла под лозунгом «Он нам не царь» и призывала людей возмутиться фальсификациям на выборах и 5-ому сроку президента России Владимира Путина. Навальный заявлял, что Путин почувствовал себя «хозяином страны», а все его противники «сидят молча и не смеют пикнуть».