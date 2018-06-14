Турция: Требования США об отказе в покупке российских С-400 – это шантаж

Сегодня, 16:35

Российские комплексы ПВВ, в особенности после демонстрации их эффективности в Сирии, даже в устарелых вариантах, подтверждают свой статус лучших в мире. Это очень беспокоит тех, кто давно считал рынок подобных вооружений «своим».

Турция заключила контракт на приобретение российских С-400 на невиданную ранее в отношениях этих двух стран сумму. США тут же начали действия, направленные на то, чтобы Анкара отказалась от их покупки. Власти страны полагают, что это, элементарный, шантаж.

Такое заявление сделал Нуреттит Джаникли, возглавляющий турецкий Минобороны.

Требования СЩА о том, чтобы Турция отказала в покупке российских С-400, он оценил как шантаж. В противовес этому выдвигается невозможность, в таком случае, поставок для турецких ВВС истребителей бомбардировщиков F-35, относящихся к пятому поколению, договорённость о чём была достигнута ранее.

Министр сказал, Турция считает – это шантаж. Он со стороны США выходит за рамки не только тех норм, что допустимы в дипломатии. Подобные методы недопустимы даже в обычной торговле.

Как бы то ни было, США изо всех сил пытаются отговорить Турцию от того, чтобы та ставила на защиту своего воздушного пространства российские комплексы С-400.

Как говорила Ахеджакова в «Служебном романе» по поводу модных сапог, значит надо брать.

СШа пытаютсяя отговорить от этого поступка.