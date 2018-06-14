Порошенко видит в ЧМ-2018 возможность для «гуманитарных жестов»

Сегодня, 17:05

Украинский президент Петр Порошенко выразил благодарность Европарламенту за принятое постановление об освобождении украинских политических заключенных в РФ.

Он считает, что члены Европейского парламента приняли «важную резолюцию», относительно недопущения нарушений прав человека в России, которые носят массовый характер. Это заявление президент Украины опубликовал на своей странице.

По его мнению, документ является объединенным «голосом европарламентариев», которые выступили в защиту украинских политзаключенных, которых удерживает и подвергает пыткам «кремлевский режим».

Президент заявил, что и Украина и все мировое сообщество помнят каждого украинского политзаключенного в РФ и не оставляют попытки их освободить.

Чемпионат мира 2018 года Порошенко видит как «хорошую возможность для гуманитарных жестов». Но, добавил, что Москву права человека не особенно интересуют.

Резолюция была принята Европарламентом 14 июня. В ней содержится требование о «немедленном и безусловном» освобождении режиссера Олега Сенцова из тюрьмы и других политических заключенных.