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В ТОП-5 самых опасных субмарин вошли три подлодки России

Сегодня, 16:38

Остальные два места в рейтинге отвели американским судам.

Эксперты The National Interest составили ТОП-5 самых опасных субмарин в мире, куда включили в том числе и российские подлодки. Из пяти судов в рейтинге разработкам России отвели тори позиции. Специалисты выделили исключительно современные субмарины, которые способны считаться лидерами в данной области по целому ряду критериев. Примечательно, что американские эксперты кроме российских лодок поместили в список лишь разработки США. Причём одна из них – АПЛ «Колумбия» в данный момент находится на этапе строительства и будет введена в строй только в 2031 году. Также была отмечена подлодка «Огайо», которая находится на вооружении ВМС США с 1981 года. Россия в рейтинге представлена субмаринами класса «Дельфин», «Борей» и «Ясень».

Ранее стало известно, что умную субмарину «Хаски» оснастят гиперзвуковыми ракетами. Производством сверхсовременного аппарата займётся КБ «Малахит», которое в ближайшие годы должно поставить Минобороны России опытные образцы нового вида оружия.

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