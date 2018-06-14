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Голикова пояснила, когда и как в 2019 году будут индексировать пенсии

Сегодня, 16:32

По словам чиновницы, этот процесс будет происходить два раза – в апреле и феврале. Об этом вице-премьер рассказала журналистам накануне.

Голикова пояснила, в первом случает пенсии будут индексировать и повышать на процент существующей в РФ инфляции. Во второй же раз всё будет зависеть от доходов всей пенсионной системы. То есть, как в 2019 году будут повышать выплаты, ещё не известно.

Что касается слов Медведева о том, что каждый год пенсионеры будут получать на тысячу рублей больше, Голикова заявила, что так, как не все граждане РФ выходят на пенсию сразу, то деньги будут накапливаться в течении года, а индексацию проведут с неким опережением.

Говоря о пенсионерах, которые работают, Голикова отметила, что им индексация не положена. В пакете законопроектов этой поправки не предусмотрено.

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