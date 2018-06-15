Слуцкий считает, что «история с харассментом не закончена»

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Политик уверен, что в нужный момент режиссер этого спектакля выйдет из тени. Об этом он рассказал «Снобу» во время интервью.

«Как утверждают некоторые СМИ, существует аудиозапись, где я якобы домогаюсь журналистки. Не исключено, что в нужный момент этот «режиссер» решит ее опубликовать», - сказал депутат в интервью «Снобу», которое, отметим, пока единственное на эту тему. Также Слуцкий рассказал, что во время истории с домогательствами он получил поддержку многих людей. Это – российские политики, общественные деятели, врачи, артисты мирового уровня. Кроме того, в «разгар скандала» он получил более 400 различных писем, СМС, звонков от политиков Западной Европы и США.

Но в России в рядах оппозиционеров нашлись и те, кто желал подлить масла в огонь, возможно, чтобы лишний раз заявить и о себе. «Меня, например, удивила позиция Алексея Венедиктова, который знает меня лично, много лет активно «дружил», а тут вдруг решил «мочить», – сказал Слуцкий.

Прокомментировал депутат и так называемое «расследование «Алексея Навального, который часто искажает факты.

«8 марта вышло расследование о том, что Слуцкий не платит штрафов ГИБДД и не задекларировал земельный участок. По штрафам, каюсь, был долг. Теперь его нет. А участок был задекларирован, это подтверждено документально. На днях вышло совсем уж «сенсационное» расследование ФБК о том, что у меня найден глубоко законспирированный пентхаус, который экс-глава «Миракс-групп» Сергей Полонский якобы передал в качестве взятки нам с вице-мэром Владимиром Иосифовичем Ресиным…

Я уже говорил и готов повторить: этот пентхаус я купил на законных основаниях, он представлен в моей декларации 10 лет. Любой желающий может его там обнаружить. В политику я пришел из бизнеса, где давно заработал столько, сколько мне нужно. Тем не менее предметы роскоши не скупаю. Предпочитаю тратить деньги на что-то более существенное», – подчеркнул Слуцкий.

Еще один значимый момент: депутат отметил странности обвинений, сделанных представительницей телеканала «Дождь». Он заявил, что там везде камеры, и возможность остаться с кем-то там наедине – крайне сомнительна.

«Представьте себе, я прихожу в эфир и начинаю какую-то малознакомую девушку хватать за ягодицы. Крик, шум, масса свидетелей… Когда, по-вашему, эта скандальная информация появилась бы в эфире «Дождя»?! Я думаю, в ближайших новостях. Подумайте сами, на канал приходит, по сути, политический оппонент и начинает руки распускать. Лучший подарок для «Дождя» придумать трудно. А тут – молчание в течение 3 лет. Согласитесь, это какое-то совсем уж нелогичное поведение», – сказал Леонид Слуцкий.

И все же история с харассментом в России, скорее, закончена, так как ее «виновника» оправдали все возможные значимые инстанции: и Госдума, и сам президент, который также отметил странное молчание потерпевших. О домогательствах, напомним, они заявили непосредственно перед выборами президента РФ. Эксперты сразу заподозрили так называемых жертв в нечестной игре на публику и, видимо, были правы.