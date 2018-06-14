Мединский считает Говорухина своим наставником и учителем

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Глава министерства выразил соболезнования родственникам режиссёра, народного артиста РФ и депутата в связи с его кончиной.

Министр в своём сообщении, которое приводит пресс-служба Министерства культуры РФ, заявил, что считал Говорухина своим наставником и учителем. Мединский сообщил, что «имел счастье общаться с ним не только в рабочей, но и личной обстановке». Он уверен, что к Станиславу Сергеевичу всегда можно было обратиться за советом и получить поддержку.

Мединский заявляет, что дар Говорухина не оставит безразличным никого, а герои его фильмов стали нравственными ориентирами для целых поколений. По словам министра культуры, режиссёр имел твёрды и несгибаемый характер, умея добираться до истины. Поэтому его кончина – это огромная утрата и окончание эпохи.

Также о смерти Говорухина высказался и глава РФ Путин. В его сообщении указывается, что народный артист скончался сегодня, 14 июня, в возрасте 82-х лет.

Дмитрий Песков также прокомментировал смерть Говорухина. Политик заявил, что у Путина с режиссёром очень хорошие отношения. Президент относился к Говорухину очень уважительно.

О кончине артиста высказался уже успел высказаться и зампредседателя комитета по культуре Шолохов. Он также выражает семье режиссёра соболезнования. По словам Шолохова, из жизни ушёл «человек-эпохи».

Стоит отметить, что слухи о смерти Говорухина распространялись ранее. Однако тогда они были ложными. Родственники артиста рассказали, что ему стало плохо на кинофестивале в Сочи, а СМИ сразу же сообщили новость о его смерти.