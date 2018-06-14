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Медведев пообещал, что рост пенсий опередит темпы инфляции

Сегодня, 15:04

В будущем же государство может оказаться не в состоянии выполнять свои социальные обязательства перед пенсионерами.

Рост пенсий опередит темпы инфляции, заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев. По его словам, начисления пенсионерам будут увеличиваться быстрее, чем обесцениваются деньги, несмотря на ряд негативных обстоятельств. К таковым премьер отнёс некие «внешние обстоятельства», а также внутренние проблемы. Глава кабмина подчеркнул, что в России сокращается количество работающих людей. В то же время число пенсионеров неизменно растёт. Это, по словам Медведева, может привести к разбалансировке пенсионной системе. В таком случае государство просто будет не в состоянии выполнять перед гражданами свои социальные обязательства, отметил премьер.

Ранее мы писали, что в Ульяновске чиновникам разрешили отдыхать на курортах за счёт бюджета. Губернатор области подписал постановление, согласно которому госслужащие, а также члены их семей, смогут получить компенсации за лечение в санаториях.

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