Песков: Призыв РФ не вести операции в Сирии не связаны с ЧМ по футболу

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Этой просьбой Москва хочет урегулировать ситуацию в стране. Ранее Россия обращалась к Израилю, как информирует Israel hayom.

Дмитрий Песков заявляет, что призыв РФ не вести операции в Сирии не связаны с ЧМ по футболу. По словам пресс-секретаря Владимира Путина, Российская Федерация призывала государства с целью урегулирования конфликтной ситуации на территории Сирии. По этой причине другие страны не должны допускать действий, способных спровоцировать негативные последствия или дестабилизацию хрупкой обстановки.

В Israel hayom появилась информация, согласно которой Россия обратилась с просьбой к Израилю об отказе проведения любых операций в Сирии во время Чемпионата мира по футболу, мероприятие стартовало сегодня, 14 июня.