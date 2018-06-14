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Порошенко уволил главу Донецкой областной военной администрации и наградил его орденом

Сегодня, 12:21

Увольнение произошло по просьбе самого чиновника. В это же время президент решил, что он за долгие годы службы Украинскому народу заслужил награду.

Пётр Порошенко уволил главу Донецкой областной военной и гражданской администрации. Речь идёт о Павле Жебривском. Данный приказ был обнародован на интернет-портале украинского лидера.

В сообщении отмечается, что Павла Жебривского уволили согласно его заявлению об уходе. В это же время Порошенко подписал ещё один указ, который касается бывшего чиновника.

В публикации указывается, что Жебривского постановлено наградить орденом князя Ярослава Мудрого четвёртой степени. Такой высокой отметки он удостоился за «значительный и огромный вклад в строительство государства», а также добросовестную службу народу Украины».

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