В Госдуме призвали россиян с любовью и заботой принять гостей ЧМ-2018

Сегодня, 12:09

Обращение депутата уже расценили как ответ главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетневой.

Не иначе, как с любовью и заботой, призвали в Госдуме россиян принять гостей ЧМ-2018 из других стран. С соответствующим обращением выступил руководитель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв. Депутат заявил, что чем больше людей из разных стран будут влюбляться в России и рожать детей, тем лучше. Это породит массу положительных воспоминаний для представителей разных национальностей, рас и религий.

Также парламентарий припугнул хулиганов, чтобы те не портили футбольным болельщикам и туристам праздник. Многие восприняли обращение Дегтярёва как своего рода ответ коллеге Тамаре Плетневой.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей накануне прослыла скандальным высказыванием, где призвала россиянок не вступать в интимную связь с иностранцами, чтобы избежать проблем в будущем.

Ранее заявление чиновницы прокомментировал психолог. Он заявил, что зрелому обществу запреты не нужны.