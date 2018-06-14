Пушков: Россия политически уже выиграла ЧМ-2018

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Мундиаль максимально приблизился, но ещё не начался. В то же время многие политики уже подводят его первые итоги.

Не стал исключением и Алексей Пушков. Своё мнение он опубликовал в личном аккаунте. Он уверен, политически, Россия уже выиграла ЧМ-2018.

Бойкот не удался. Даже «Фигаро» на своей первой полосе разместила заметку о том, что «Путинская Россия» принимает всю футбольную планету. Это затмило даже переговоры лидеров США и КНДР.

Центр мирового внимания, пишет Пушков, сейчас в Москве.

С каким бы результатом не выступила сборная РФ, политическая победа уже одержана. Бойкот провалился.

Перед этим звучали громкие заявления о том, что члены королевской семьи Великобритании не поедут на ЧМ-2018. Эксперты задаются вопросом, а часто ли они посещали подобные мероприятия. В частности, последние Олимпиады. А крику-то, крику.

Не забыл Пушков упомянуть и о центральной карикатуре последнего выпуска Charlie Hedbo. Он назвал подобные выходки «мерзкими рисуночками».