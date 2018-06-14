Пушков: «Нафтогаз» должен договариваться, а не угрожать

Сегодня, 11:04

Украина никак не может успокоиться по поводу прокладки «Северного потока-2». Истерики и панические обращения к «западным партнёрам» продолжаются едва-ли не ежедневно. Оно и понятно, Киев может потерять очень многое.

Ситуацию прокомментировал Алексей Пушков. Он отметил, что «Нафтогаз» должен был не угрожать России, а договариваться с ней. Так что «сами виноваты» в том, что стране может угрожать газовый кризис, а доходы от его транзита перестанут попадать в бюджет.

Сообщение об этом Пушков оставил в своём аккаунте в Twitter.

Перед этим некоторые из должностных лиц Украины договорились до того, что, если Берлин согласится с «Северным потоком-2», это повлияет не только на «незалэжную», но и негативно отразится на всех странах, входящих в ЕС.

«Нафтогаз» уже перешёл в ответное наступление. Вот только, почему то, на своей территории и по отношению к собственным гражданам. Компания угрожает массовым отключением от газа украинских населённых пунктов.

«Нафтогаз» полагает, там руководство, вместе с правительством Украины, не хотят «по хотенью МВФ» повышать тарифы на газ.