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«Гроза врагу»: Армия РФ испытает новый автоматический гранатомёт

Сегодня, 10:16

Российские военные получают всё новые образцы вооружений. Не обделена вниманием и пехота, которая всегда считалась «царицей полей».

Армия РФ испытает новый автоматический гранатомёт «Балкан». Многие его уже охарактеризовали, как «гроза врагу». Его данные, действительно, впечатляют.

Он стреляет 40-миллиметровыми гранатами с эффективной дальностью в 2,5 километра и со скорострельностью пулемёта. Плотность в навесном и настильном огне невероятная. Армия РФ испытает этот гранатомёт.

«Балкан» отличается от предшественника более высоким калибром. Именно это стало решающим фактором для того, чтобы новый автоматический гранатомёт получил улучшенные данные для эффективной дальности своей стрельбы.

Тестировать его армия РФ будет не меньше года. Гранатомёт необходимо проверить не только в разном климате. Нужно определить, как он «поведёт себя», вывалявшись в пыли или грязи, в снегу или при дожде.

При хороших результатах тестов, новый гранатомёт может также усилить огневую мощь «Терминаторов». Эти боевые машины также находятся сейчас в стадии своих испытаний.

«Балкан» способен производить в минуту 400 выстрелов. Его коробка содержит 20 гранат, которые снаряжены в ленту. Для стрелка предусмотрено специальное откидное кресло.

Автоматический гранатомёт особенно эффективен при действиях городских условиях и в горах, где резко пересечённые местности.

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