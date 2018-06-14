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Навальный после 30 суток ареста вышел на свободу

Сегодня, 10:14

Тверской суд Москвы назначил оппозиционеру наказание в виде краткосрочного лишения свободы за организацию несанкционированного митинга.

В четверг утром, 14 июня, Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста. 5 мая в знак протеста против инаугурации президента России Владимира Путина он организовал несанкционированный митинг в Москве. Акции «Он нам не царь» прошли в разных городах России. Практически везде они не были согласованы с муниципальными властями, в связи с чем были объявлены вне закона. Почти 1600 человек по итогам данных мероприятий были задержаны полицией. Среди них, как организатор митинга в Москве, оказался и Алексей Навальный. 15 мая в Тверском суде Москвы состоялось слушание по делу в отношении политика. Его признали виновным и отправили под арест на срок 30 суток.

Ранее мы писали, что во Владивостоке задержали участников конференции «Открытой России». По словам главы организации, правоохранители ворвались в помещение, где проходило мероприятие и без объяснения причин забрали в отделение нескольких человек. Несмотря на это, в «Открытой Росси» назвали данный факт хорошими знаком.

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