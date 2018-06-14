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Кудрин не знает, но не отказывается от предложения повысить пенсионный возраст

Сегодня, 09:22

В Центре стратегических разработок предлагают ввести закон, чтобы мужчины становились пенсионерами в 65 лет, а женщины – в 63 года.

Председатель счётной палаты РФ Алексей Кудрин ничего не знает о планах российского правительства повысить пенсионный возраст. Однако в это же время политик не отказывается от этого предложения.

Дело в том, что в ЦСР предложили увеличить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 63 лет. Этот процесс, если его примут, будет проходить постепенно к 2034 году. По словам Кудрина, темп может быть такой: для мужчин – треть года за один год, а для женщин – полгода за один год.

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