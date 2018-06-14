США пытаются отговорить Турцию от покупки российских С-400

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Анкара, видимо, разуверившись в перспективах членства в ЕС, а также, учитывая произошедшие в стране события, решила приобретать оружие у других партнёров. В частности, это касается российских систем ПВО.

Контракт на приобретение С-400 уже заключён. Его сумма такова, какой ещё не было в двустороннем сотрудничестве с РФ. Однако, США до сих пор пытаются отговорить Турцию от покупки этих систем, являющихся одними из самых совершенных в мире.

Военные чиновники в Вашингтоне обосновывают необходимость отказа от покупки российских С-400 «техническими рисками». Какими именно, естественно, не сообщается. Говорится лишь, что США в настоящее время проводит их «оценку», но предпочитает, чтобы Анкара отказалась от покупки этих комплексов.

В то же время они не забывают оговариваться, что признают Турцию в качестве суверенного государства, которое может самостоятельно удовлетворять потребности в сфере своей обороны.

Начало поставок С-400 в Турцию запланировано на март 2020 года.

Эксперты не исключают, что Эрдоган решил использовать контракт на приобретение С-400 в политическом торге с США.