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Путин присвоил нескольким дипломатам ранг чрезвычайного и полномочного посла

Сегодня, 18:44

В их списке Олег Бурмистров (МИД РФ), Илья Рогачев (департамент вызова и угроз) и Александр Щетинин (Латиноамериканский департамент). Об этом информируют на правовом портале.

Владимир Путин в официальном порядке присвоил нескольким дипломатам ранг чрезвычайного и полномочного посла. В их списке оказались Олег Бурмистров, посол по особым поручениям МИД России, Илья Рогачев, глава департамента по делам новых вызовов и угроз, а также Александр Щетинин, который занимает должность директора Латиноамериканского департамента МИД.

Вышеуказанная информация появилась на официальном интернет-ресурсе Российской Федерации. Личности уже получили соответствующие сообщения от представителей отечественного правительства.

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