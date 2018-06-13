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Речь идет об истребителях 5-го поколения F-35. Информация распространяется в европейских СМИ.

В свете последних событий между США и ЕС в последнее время появляются намеки на то, что Евросоюз собирается отказаться от покупки американского оружия. В частности, говорится об F-35, который в одном из европейских изданий назвали «проектом с отсутствием перспектив», не обеспечивающим надежной защиты. В статье говорится о выявленных нарушениях и недоработках, которые подвергают сомнениям боевую способность истребителя.

Эксперты считают, что истребитель 5-го поколения сложно назвать «перспективным», так как уже есть истребители и системы ПВО, которые могут уничтожить F-35. Вдобавок ко всему, президент США Дональд Трамп отмечал, что в течение времени техника будет только дорожать.

Следует отметить, что все заявления сделаны из уст специалистов, однако официальных данных об отказе в покупке истребителя от властей на данный момент нет.