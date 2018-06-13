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Путин освободил Клименко с должности своего советника по Интернету

Сегодня, 18:16

Герман Клименко не вошел в состав новой Администрации президента. Указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

В соответствии с изданным указом, Владимир Путин освободил Германа Клименко с должности своего советника по Интернету. Также с должности советника президента Российской Федерации был освобожден генерал-полковник Сергей Григоров. Известно, что в новую Администрацию президента переизбрано шесть советников.

Клименко прокомментировал смену руководства на своей страничке в Facebook. Он поблагодарил президента за доверие, которое было оказано два с половиной года назад, отметив, что это было самое сложное и, в то же время, интересное время в его жизни. Клименко поделился своими планами на будущее, поведав о стремлении совершить прорыв в отечественной медицине с помощью интернет-технологий.

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