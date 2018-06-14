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Эксперты утверждают, что с помощью подобного оружия власти смогут влиять на изменения в погоде.

В Китае сообщили о начале разработки станции, которая поспособствует изучению иносферного рассеивания волн с высокой частотой. Однако многие специалисты считают, что КНР разрабатывает климатическое оружие для защиты от США и ни о какой пользе в развитии науки речи не идет.

Станцию планируется возвести на острове Хайнань. Эксперты выражают опасения, что чрезмерное излучение магнитными волнами нарушит деятельность радиолокационных станций и систем связи у патрулирующих самолетов и подводной техники, которые находятся вблизи границ государства.

Знатоки отмечают, что данная станция представляет собой аналог американского HAARP на Аляске. Данный объект часто вызывал скандалы, так как были опасения, что в рамках эксперимента будут предприниматься попытки изменить погодные условия, путем электромагнитного излучения.

Отметим, в России также есть подобная американской установка «Сура». Она находится в Нижегородской области. Ранее это был большой исследовательский центр, однако сейчас станция работает всего сто часов в год из-за нехватки средств.