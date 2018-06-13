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Путин: Глава Россотрудничества останется на госслужбе ещё на год

Сегодня, 17:02

Для всех чиновников, относящихся к уровню государственных служащих, утверждены сроки, каким должен стать предельный возраст их нахождения на должности.

Однако бывают и исключения. Владимир Путин сделал его для главы Россотрудничества. Элеонора Митрофанова останется на своём посту ещё на один год. Этому посвящено очередное распоряжение, которое издал Путин. Его опубликовал официальный интернет-портал, содержащий правовую информацию.

Путин сделал исключение для главы Россотрудничества Митрофановой. Она сохранит за собой должность на госслужбе ещё, как минимум, на один год, несмотря на достижение ею предельного возраста для того, чтобы на ней пребывать.

11 июня Митрофанова отметила своё 65-летие.

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