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В сообщении говорится о привлечении детей в военные структуры на принудительной основе. Об этом заявил постпред президента Украины в Крыму – Борис Бабин.

На Украине рассказали о вербовке крымских детей в спецслужбы России. Борис Бабин заявляет, что территория полуострова превратилась в «зону сплошной милитаризации». Он утверждает, что граждан Украины, проживающих в Крыму, принуждают к военной службе по контракту в спецслужбах РФ и других военных организациях. Отмечается также, что отсутствуют какие-либо возрастные ограничения и уже с детского сада начинается принуждение. Родителей якобы запугивают тем, что при неисполнении их детям откажут в обучении в учреждениях среднего профессионального образования, а семья будет подвержена давлению властей.

Бабин заявил, что на севере полуострова созданы детские лагеря для помощи российским пограничникам в поиске украинских нарушителей границы. Он также подчеркнул, что подготовленных военными детей отправляют в зоны конфликтов, причем не только на Донбасс, но и на территорию Сирии.

Депутат Госсовета Крыма Владимир Клычников назвал подобные заявления «бредом», на который сложно что-либо ответить. Он заявил, что «подобные несуразицы возникают от скудости ума», а также посчитал, что украинские власти просто придумывают байки для жителей, веря, чем нелепее ложь, тем быстрее в нее поверят.