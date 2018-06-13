Европарламент: Украина получит обещанную помощь в 1 млрд евро

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Официальный Киев аж «ножками сучил» в ожидании этого события. Без него дыру в бюджетах 2018 и 2019 годов заткнуть невозможно.

Это связано с тем, что подошли сроки отдавать «помощь» Европы, оказанную ранее на «партнёрских основаниях», да ещё и с процентами. Сейчас Европарламент сообщил, что Украина, в конце-концов, получит обещанную макрофинансовую помощь в размере 1 млрд евро.

Впрочем, то, что решил Европарламент, ещё не окончательно. Перед этим необходимо, чтобы Украина и ЕС подписали меморандум, касающийся их «взаимопонимания».

Его подписание может состояться в июле. В документе тщательно пропишут, что Киев ещё должен предпринять, чтобы получить очередную помощь, которую долго сулил ЕС. Основные темы – три. Реформы – раз, реформы – два, реформы – три. Тема коррупции - основная.

Финансовые эксперты единодушны в своём мнении. Помощь будет направлена не на разрешение проблем, которые Украина имеет в своей экономике, а лишь на погашение траншей, выделенных ей ранее

При этом она связывается с более жёсткими мерами в борьбе с коррупцией, где результаты пока почти нулевые. Яценюк, будучи премьером, отпраздновал, по данным приближённых к нему СМИ, первый долларовый миллиард лишь за год своего правления.