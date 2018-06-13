Ким Чен Ын на встречу с Трампом надел обувь на платформе

Сегодня, 11:09

Лидер КНДР, видимо, не хотел смотреть на главу США «снизу вверх», считают журналисты, отметившие это. Впрочем, эксперты полагают, что на силу государства и его вес в мире это не очень влияет.

Как бы то ни было, Ким Чен Ын надел обувь на платформе, идя на встречу с Трампом. Сообщается, что его рост ниже, чем у президента США, на 20 сантиметров. При встрече с Трампом он однако мог смотреть тому в глаза, не задирая голову.

Визуально разница в их росте казалась не более 10 сантиметров. В то же время в Сети пока нет никаких фото, на которых можно было бы видеть, что глава КНДР «на платформе».

К подобному приёму Ким Чен Ын прибёг и во время рандеву с руководителем Южной Кореи. Как утверждают эксперты, тогда он был в обуви на более низкой платформе.