VistaNews.ru


Ким Чен Ын на встречу с Трампом надел обувь на платформе

Сегодня, 11:09

Лидер КНДР, видимо, не хотел смотреть на главу США «снизу вверх», считают журналисты, отметившие это. Впрочем, эксперты полагают, что на силу государства и его вес в мире это не очень влияет.

Как бы то ни было, Ким Чен Ын надел обувь на платформе, идя на встречу с Трампом. Сообщается, что его рост ниже, чем у президента США, на 20 сантиметров. При встрече с Трампом он однако мог смотреть тому в глаза, не задирая голову.

Визуально разница в их росте казалась не более 10 сантиметров. В то же время в Сети пока нет никаких фото, на которых можно было бы видеть, что глава КНДР «на платформе».

К подобному приёму Ким Чен Ын прибёг и во время рандеву с руководителем Южной Кореи. Как утверждают эксперты, тогда он был в обуви на более низкой платформе.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ким Чен Ын назвал саммит с Трампом «хорошей прелюдией к миру»

Западные СМИ: Власти КНДР принимают Трампа за сумасшедшего

"Ким Чен Ын пал на колени перед США": Штаты нашли рычаги давления на Ядерную державу

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем