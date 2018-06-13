Трамп опубликовал видео будущего КНДР, показанное Ким Чен Ыну

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Ссылка на ролик появилась в Twitter президента США. Его презентовали корейскому лидеру в Сингапуре во время исторической встречи.

Дональд Трамп опубликовал в Twitter официальную ссылку на видео будущего КНДР, показанное Ким Чен Ыну в Сингапуре. Американский президент называет ролик великим, он создан специалистами студии Destiny Pictures Productions.

Достижение государств при сотрудничестве демонстрируются в цветном формате, а проблему, в списке которых полки без товаров в магазинах и старты ракет, рисуют черно-белыми тонами. За кадром голос гласит, что немногие из 7 миллиардов способны повлиять на ход истории. В этой речи был задан вопрос, адресованный Ким Чен Ыну, о его правильном выборе, чтобы быть героем для корейского народа.