Украина - страна коррупции: Еврокомиссия выделит €1 млрд, если страна изменится

Сегодня, 09:17

Официальный Киев продолжает уповать не на возможности собственной экономики, а на пресловутую помощь Запада. Впрочем, сообщают финансовые аналитики, если кредиты и будут получены, они полностью уйдут на погашение долгов по предыдущим.

Стало известным условие выделения для Украины транша в 1 млрд евро. Еврокомиссия озвучила его устами Валдиса Домбровскиса, являющегося в ней вице-президентом.

Главное политическое условие, сказал он, это проведение борьбы с коррупцией. Помимо того, оказание финансовой поддержки «строго увяжут» с тем, как у Украины продвигаются реформы.

Еврокомиссия полагает, что Киевом до сих пор не выполнены обязательство по борьбе с коррупцией, которые он принял на себя при предыдущей программе оказания макрофинансовой помощи.

В то же время, Домбровских призвал к тому, чтобы Еврокомиссия скорее выделила средства для Украины. Политик считает, что при промедлении велика вероятность того, что реформы там пойдут «обратным ходом».

Вице-президент ЕК добавил, что Евросоюз не может допустить того, чтобы Украина «потерпела неудачу». Он признал, что на протяжении 2018 и 2019 годов Киеву необходимо выплачивать многочисленные долги, что станет для бюджета тяжёлым бременем.