Трамп: Удар США по Сирии в 2017 году был предупреждением для КНР

Сегодня, 08:41

Лидер США, давая очередное интервью, напомнил о жёстком реагировании Вашингтона на все случаи, когда будет применяться химическое оружие. Помимо того, он поделился с журналистами следующим фактом.

Трамп сообщил, что удар США по Сирии, осуществлённый в 2017 году с применением ракет, был, в том числе, предупреждением для КНР. В момент его нанесения Си Цзиньпин как раз находился во Флориде на переговорах с американским лидером.

Трамп сказал, что в ходе их проведения он проинформировал главу КНР, что США только что нанесли по Сирии удар 58-ю ракетами. Си Цзиньпин попросил через переводчика повторить сказанное.

Глава США повторил и добавил, что каждой выпущенной ракете удалось поразить мишени в Сирии, находящиеся на расстоянии семи сотен миль. Затем Трамп продолжил, что Вашингтон не одобряет, когда применяются опасные виды вооружений.

Со слов Трампа, он после этого предложил руководителю КНР либо покинуть встречу, либо «дружить». Си Цзиньпин не ушёл, следовательно, полагает президент США, он «всё понял».

Обвинения Вашингтона Дамаску в применении химоружия были озвучены в апреле 2017 года. Сирийское руководство их отрицало. Тем не менее, США ударили по Сирии 58-ю ракетами. Их целями были правительственные объекты САР.