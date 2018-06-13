Ким Чен Ын: США и КНДР прекратят взаимные враждебные действия

Сегодня, 08:05

То, что считалось невероятным на протяжении 68 лет, состоялось. Вашингтон и Пхеньян встретились на уровне своих лидеров.

Ким Чен Ын после встречи с Трампом в Сингапуре проинформировал, что КНДР и США прекратят взаимные враждебные военные действия.

Лидер Северной Кореи сообщил, что он при этом поставил главе США одно условие. Это государство должно прекратить совместные с Южной Кореей военные учения рядом с Корейским полуостровом и на его территории. Они, по мнению Пхеньяна, носят откровенно провокационный характер.

Сообщается, что Трамп отнёсся к этой просьбе с пониманием. По данным некоторых источников, он намерен отменить подобные учения.

Президент США и ранее сообщал, что Вашингтон с Сеулом не будут проводить совместные учения, пока Пхеньян продолжает демонстрировать стремление к диалогу по денуклеаризации полуострова.

Трамп и Ким Чен Ын в результате саммита подписали соглашение. Официально его содержание пока не разглашается.