Турция вооружит боевые машины российскими ПТУРами

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Как рассказал представитель разработчика бронетехники Сем Алтинишик, такой шаг является максимально приемлемым, ведь продукты "Конструкторского бюро приборостроения" из РФ поставляются уже давно.

Турция вооружит боевые машины Pars российскими ПТУРами «Корнет-Э», и такие противотанковые управляемые ракеты отлично интегрируются с техникой. Турецкие разработчики, создающие боевые машины для отечественного использования, сотрудничают с тульским заводом на протяжении длительного времени.

Эксперты утверждают, что российские ракеты имеют высокую популярность на турецких землях, и шаги по введению российских ПТУР «Корнет-Э» для Турции считаются путем к развитию отечественной бронетехники.