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Джефф Монсон получил российский паспорт и хочет стать депутатом

Сегодня, 20:43

Американский спортсмен стал почетным гражданином России в символичный день – 12 июня. От прежнего гражданства он намерен отказаться, о чем заявил еще несколько лет назад.

Боец ММА Джефф Монсон получил ожидаемый для себя российский паспорт из рук московского губернатора Андрея Воробьева. Спортсмен искренне порадовался и заявил, что хочет стать депутатом – сначала в Красногорске, где уже открыл школу единоборств, а затем в Государственной думе России.

Боец высказался о своих намерениях уже в 2015 году, и под российским флагом спортсмен также выступал. Глава РФ Владимир Путин дал гражданство Монсону и подписал соответствующие документы в конце мая этого года.

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