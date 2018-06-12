Эстония провоцирует Россию на войну: Армия ненавидит танк Т-90 и медведей

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Таким образом местные силы самообороны пытаются противопоставить себя России.

Странные агитационные материалы Высшей военной школы Эстонии появились в Таллине на окнах городских автобусов. На плакате, который распространён в большом количестве, изображён солдат эстонской армии, который противостоит медведю. В частности, спокойное лицо военнослужащего демонстрирует полное бесстрашие перед оскалившейся пастью хищника, который явно пытается ему угрожать. Надпись на изображении гласит, что не имеет значения, кто перед тобой, поскольку важно лишь то, кто находится рядом. Пропагандистский плакат уже наделал шума в местных социальных медиа. Многие увидели в данной агитации попытку армии Эстонии противопоставить себя России.

А между тем, данную версию подтверждает недавно выпущенный рекламный видеоролик всё той же Высшей военной школы Эстонии. В центре сюжета отважный эстонский солдат, который своим взглядом испепеляет танк, который довольно сильно похож на российский Т-90. Граждане РФ в соцсетях обсуждают повадки эстонской армии. Россияне утверждают, что Эстония провоцирует Россию на войну, а армия страны ненавидит танк Т-90 и медведей.

Ранее в НАТО заявили, что Россия является главным источником проблем в Европе. Соответствующий тезис озвучил замглавы Альянса по вопросам безопасности в мире.