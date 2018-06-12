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Шведские банки должны обеспечить вкладчикам доступ к средствам снятия наличных средств и депозитов, несмотря на резкое сокращение числа людей, использующих монеты и банкноты, заявил в понедельник назначенный правительством комитет.

Многие шведы полностью перестали использовать наличные деньги, полагаясь на цифровые услуги, такие как Swish и iZettle, чтобы покупать и продавать предметы и отправлять деньги друг другу. Власти Швеции решили не отказываться от наличных. Центральный банк был в числе тех, кто предупреждал, что передача платежных систем в руки коммерческих операторов может привести к проблемам во времена экономической неопределенности и что некоторые группы, такие как пенсионеры, по-прежнему полагаются на наличные деньги.

«Мы не можем позволить частным актерам покончить с наличными деньгами», - сказал назначенный правительством комитет в подписанной статье в газете Dagens Nyheter.

Он сказал, что шесть крупнейших банков Швеции должны убедиться, что все шведы имеют доступ к наличным деньгам и возможность депонировать банкноты и монеты без необходимости путешествовать более чем на 25 км. По его словам, это обойдется шести кредиторам в 8-15 миллионов шведских крон. Комитет, который также рассматривает мандат Центрального банка, сказал, что парламент должен решить, как должна продолжаться растущая цифровизация платежного рынка и роль наличности в долгосрочной перспективе.