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Россия богата талантливыми людьми, способными творить невозможные вещи, подвернул Путин.

Деятелей науки в День России поздравил в Кремле сегодня президент России Владимир Путин. Глава государства напомнил, что фундамент будущего страны формируется уже сегодня, а также успокоил присутствующих, заявив, что «всё будет хорошо». Убеждённость в этом у российского лидера вызывают талантливые и трудолюбивые люди, которыми богата Россия. Путин подчеркнул, что во многом будущее страны, о котором все сейчас так переживают, будет налажено теми, кто в этот день явился для вручения наград. Президент подчеркнул, что гарантией суверенитета страны и опорой для защиты её национальных интересов являются люди, которые проявляют «деятельную любовь» к России, а также готовы нести ответственность за нее, готовность решать общенациональные и повседневные задачи.

Ранее Владимир Путин высказался о состоянии дел в соседней Украине. На «Прямой линии» президент признал, что на Востоке страны ситуация «чем дальше, тем хуже». Глава государства обвинил Киев в нежелании навести в регионе порядок.