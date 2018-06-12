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США прекратит военные учения у Корейского полуострова

Сегодня, 14:58

Американцы с целью восстановления мира на планете и сбережения собственных средств решили прекратить военные учения, проходившие в районе Корейского полуострова. Такое заявление сделал Дональд Трамп.

После проведения саммита между лидерами США и Северной Кореи, которого ожидал весь мир, было сделано множество громких заявлений. Так, Дональд трамп во время пресс-конференции сообщил, что американские войска прекратят учения, которые проводились в районе Корейского полуострова.

Такая договоренность была достигнута с Ким Чен Ыном для обеспечения безопасности и мира не только в данном регионе, но и во всем мире. Эксперты уверенны, что таким образом США сможет сэкономить для своего бюджета значительную сумму денег, которая тратилась для обеспечения учений.

Хотя на сегдняшний день контингент американский войск, который расположен в Южной Корее, не получал никаких указаний о прекращении военных учений у границ Северной Кореи. Напомним, что встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась в Сингапуре в отеле «Капелла», который расположен на острове Сентоса.

По словам главы США, 70 лет назад американская армия уже понесла серьезные потери во время войны в Корее, повторения такой трагедии сегодня допустить нельзя. Предполагается, что после проведения данного саммита, в КНДР начнут сворачивать свою ядерную программу, которая беспокоит жителей всех близлежащих государств.

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