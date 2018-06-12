«С Днем России»: Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями в адрес РФ

Сегодня, 14:25

Москва нарушила Конвенции о ликвидации расовой дискриминации и противодействии финансированию терроризма, заявил Петр Порошенко.

Суд ООН определил 12 июня днем подачи меморандума с обвинениями в адрес РФ. «Поздравление» от Киева с Днем России Порошенко посчитал очень символичным, радостно оповестив об этом подписчиков в Facebook.

Это вторая попытка Порошенко обвинить Москву в финансировании терроризма. В апреле 2017 года Украина подала в суд ООН соответствующий меморандум, получив отказ по иску к РФ.

В Совфеде назвали поступок Киева аморальным, порекомендовав Порошенко обратиться к психологу. Владимир Джабаров, зампред комитета по международным делам, сомневается в намерении суда ООН рассматривать меморандум Украины. У нормальных людей «подарок» от Киева вызовет улыбку.

Павла Климкина, главу украинского МИД, также обрадовал 90-килограммовый меморандум на 17,5 тыс. страниц с обвинениями в адрес РФ. Последовав примеру своего президента, он не скрывал эмоций в Facebook.