Во Владивостоке задержали участников конференции «Открытой России»

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В отделение полиции доставили пять человек, что им инкриминируют – не известно.

Открытие конференции «Открытой России» во Владивостоке было сопровождено арестом нескольких участников мероприятия, о чём сообщил оппозиционный политик Андрей Пивоваров. По его словам, 11 правоохранителей задержали пятерых человек, среди которых был координатор штаба Алексея Навального. Одного задержанного, как утверждает автор публикации в Twitter, полицейские избили. Что побудило правоохранителей на совершение данных действий, не известно. Также не сообщается, что инкриминируют задержанным. Пивоваров отметил, что это было «хорошее начало». Задержания, ознаменовавшие открытие офиса «Открытой России» во Владивостоке, по его мнению, свидетельствует о том, что власти боятся оппозицию. Как известно, с 28 марта Пивоваров возглавляет «Открытую Россию».

Ранее мы писали, что группу участников запрещённой в России организации «Свидетели Иеговы»* задержали в Набережных Челнах. Сообщалось, что в одной квартире проживали четыре мужчины и десять женщин.