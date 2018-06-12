Жириновский раскрыл значение цветов флага России

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Лидер ЛДПР поздравил соотечественников с Днем России, разглядев в национальном триколоре историческую глубину и единство трех держав.

Значение цветов флага России Владимир Жириновский раскрыл на примере Российской империи, СССР и Российской Федерации. Современная Россия появилась на карте после распада СССР. Ряд стран-участниц бывшего Союза не хотели краха, однако судьба распорядилась иначе. За 70 лет до возникновения РФ распалась Российская империя, нанеся первый удар по государственности. Сейчас страна должна продолжать двигаться к историческому примирению, дабы не допустить в будущем ошибок предков.

Главный символ Дня России – триколор, объединяющий воедино монархическую (белый), советскую (красный) и демократическую (синий) России.

«Нашей стране более 1150 лет, и какой бы краской в разные эпохи ее не красили, она была и остается нашей родиной!», - подытожил Жириновский.

Официального растолкования значения цветов флага РФ не существует. Согласно самой популярной версии, белый цвет символизирует откровенность и благородство, синий – честность и верность, красный – смелость и мужество.