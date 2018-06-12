Дочь и зять Трампа за год стали богаче на десятки миллионов долларов

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Состояние Иванки Трамп и ее супруга Джареда Кушнера, советника президента США, серьезно возросло с 2017 года, однако СМИ все еще не могут сказать точную цифру.

Год назад у Джареда Кушнера и Иванки Трамп было от $203 млн до 740$ млн, сейчас – от $229 млн до $786 млн. Возможно, дочь и зять президента США за год стали богаче на сотни миллионов долларов, ведь переданный в трастовый фонд бренд аксессуаров и одежды Иванки Трамп сейчас оценивается в $50 млн.

В 2017 году вашингтонский юрист обвинил дочь и зятя президента Трампа в сокрытии части доходов. Высокопоставленное семейство не указало в декларации доходов десятки миллионов долларов, заработанные на 30 инвестиционных активах. К слову, Кушнер работает советником главы Белого дома, тогда как Иванка занимает в президентской резиденции неоплачиваемый пост.

Пока дочь Трампа наращивает личные активы, сам президент США встречается в Сингапуре с лидером КНДР. Ким Чен Ын назвал исторический саммит «хорошей прелюдией к миру», а глава Штатов выразил готовность к новой главе в отношениях Вашингтона и Пхеньяна.