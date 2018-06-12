Трамп: Денуклеаризация Корейского полуострова будет «очень быстрой»

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Громкое заявление лидера США оценили в мире и в Пхеньяне. Процесс отказа от ядерного оружия уже скреплен подписями глав двух государств. Теперь дело за малым, уверяют эксперты, соглашаясь с мнением Трампа.

Глава США сделал первое громкое заявление, находясь в Сингапуре на встрече с Ким Чен Ыном.

«Мы начинаем этот процесс очень-очень быстро», - сообщил Трамп после подписания договора между Кореей и США.

Вашингтон и Пхеньян также обязуются вернуть военнопленных и пропавших без вести, включая немедленную репатриацию уже идентифицированных. Обе страны договорились о проведении последующих переговоров под руководством госсекретаря США Майка Помпео и соответствующего высокопоставленного северокорейского чиновника «в кратчайшие сроки» в целях реализации итогов исторического саммита.

Южнокорейское правительство надеется на успех Сингапурского саммита между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, поскольку он может привести к миру на полуострове спустя почти 70 лет. К слову, накануне своей встречи с Трампом Ким отправился на вечернюю экскурсию по сингапурским достопримечательностям, таким как сады природного парка у залива и сад на крыше отеля Marina Bay Sands, после узнал о социально-экономическом развитии Республики Сингапур.