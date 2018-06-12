Минобороны России массово закупает воздушные шары

Сегодня, 10:07

Аэростаты будут использоваться для ретрансляции сигналов связи между подразделениями.

Воздушные шары в большом количестве в скором времени поступят на вооружение подразделений Минобороны России. Как сообщил источник в ведомстве, оно массово закупает аэростаты для улучшения управления войсками. Речь идёт об изделиях, которые оснащены не имеющим аналогов в мире удерживающим устройством. Отмечается, что данные комплексы могут эксплуатироваться в разное время года в разных климатических условиях. Разработчики утверждают, что это совершенно новый уровень мобильных воздухоплавательных аппаратов. Аэростаты уже прошли успешные государственные испытания и были допущены к эксплуатации в штатных подразделениях российской армии. Известно, что военные намерены использовать их для ретрансляции сигналов связи между подразделениями. Разработчиком изделий стал концерн радиостроения «Вега». Какие именно войска и в какой срок получат на вооружение данные комплексы, не известно.

Ранее мы писали, что Минобороны РФ поставило в арктические ВС «реактивные» танки. Машины Т-80БВМ призваны усилить боевую мощь группировки войск, выполняющей задачи в особых условиях.