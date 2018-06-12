Ким Чен Ын назвал саммит с Трампом «хорошей прелюдией к миру»

Сегодня, 08:56

В Сингапуре поочередно завершились переговоры тет-а-тет лидеров КНДР и США, а также северокорейских и американских делегаций. Стороны отправились на рабочий обед.

Первым исторический саммит прокомментировал Ким Чен Ын. Глава КНДР назвал диалог с Дональдом Трампом «хорошей прелюдией к миру», преодолевший всевозможные спекуляции и скептицизм. Встречу северокорейских и американских делегаций в Сингапуре можно сравнить с научной фантастикой, хорошей для мира, подытожил лидер КНДР.

Президент США назвал беседу с Ким Чен Ыном «очень и очень хорошей». Сейчас стороны отправились на рабочий обед. Вскоре прессе станут известны итоги исторического саммита лидеров пребывающих в состоянии войны государств.