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Ким Чен Ын назвал саммит с Трампом «хорошей прелюдией к миру»

Сегодня, 08:56

В Сингапуре поочередно завершились переговоры тет-а-тет лидеров КНДР и США, а также северокорейских и американских делегаций. Стороны отправились на рабочий обед.

Первым исторический саммит прокомментировал Ким Чен Ын. Глава КНДР назвал диалог с Дональдом Трампом «хорошей прелюдией к миру», преодолевший всевозможные спекуляции и скептицизм. Встречу северокорейских и американских делегаций в Сингапуре можно сравнить с научной фантастикой, хорошей для мира, подытожил лидер КНДР.

Президент США назвал беседу с Ким Чен Ыном «очень и очень хорошей». Сейчас стороны отправились на рабочий обед. Вскоре прессе станут известны итоги исторического саммита лидеров пребывающих в состоянии войны государств.

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