VistaNews.ru


Ким Чен Ын проигнорировал вопрос о ядерном разоружении трижды

Сегодня, 08:17

Северокорейский лидер не ответил на вопросы журналистов о ядерных ракетах.

Глава КНДР Ким Чен Ын не удовлетворил любопытность корреспондентов на пресс-конференции по итогам американо-северокорейского саммита в Сингапуре. В частности, источник в Белом доме утверждает, что политик проигнорировал вопрос о ядерном разоружении. Отмечается, что представители масс-медиа спросили его об этом трижды, но каждый раз он уходил от ответа. Как сообщают СМИ, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пролла в формате 40-минутной беседы «один на один». Лидеры двух стран ненадолго сделали перерыв, чтобы выступить перед прессой с краткими заявлениями. За этим они вновь отправились на переговоры, но уже в расширенном составе делегаций.

Как известно, первый в истории американо-северокорейский саммит проходит 12 июня в Сингапуре. Лидеры двух стран начали диалог с рукопожатия. Ключевым предметом обсуждения является урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча дипломатическх предстаивтелей двух стран прошла на должном уровне и была содержательной.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

США: Трамп потребует у Ким Чен Ына моментальной денуклеаризации

Помпео назвал содержательной предварительную встречу дипломатов США и КНДР

Лавров высказался о решении Трампа встретиться с Ким Чен Ыном

Главное за неделю

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков, подтверждающих существование угрозы для...

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи...

Рекомендуем