Ким Чен Ын проигнорировал вопрос о ядерном разоружении трижды

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Северокорейский лидер не ответил на вопросы журналистов о ядерных ракетах.

Глава КНДР Ким Чен Ын не удовлетворил любопытность корреспондентов на пресс-конференции по итогам американо-северокорейского саммита в Сингапуре. В частности, источник в Белом доме утверждает, что политик проигнорировал вопрос о ядерном разоружении. Отмечается, что представители масс-медиа спросили его об этом трижды, но каждый раз он уходил от ответа. Как сообщают СМИ, встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пролла в формате 40-минутной беседы «один на один». Лидеры двух стран ненадолго сделали перерыв, чтобы выступить перед прессой с краткими заявлениями. За этим они вновь отправились на переговоры, но уже в расширенном составе делегаций.

Как известно, первый в истории американо-северокорейский саммит проходит 12 июня в Сингапуре. Лидеры двух стран начали диалог с рукопожатия. Ключевым предметом обсуждения является урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча дипломатическх предстаивтелей двух стран прошла на должном уровне и была содержательной.