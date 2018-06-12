"Пока дети голодают": На саммите США-КНДР подадут коктейль из креветок с салатом из авокадо

Сегодня, 08:08

В сети опубликовали меню обеда саммита, который состоится между делегациями Северной Кореи и Соединенных Штатов. Пользователи сети возмущены угощениями, которые стоят сотни долларов.

Для гостей саммита США-КНДР в Сингапуре подадут коктейль из креветок с салатом из авокадо. Также делегации смогут попробовать салат с зеленым манго с медово-лаймовым соусом и кальмарами. В меню обеда для гостей саммита помесили говяжьи ребрышки с картофелем, приготовленные на пару брокколи, свинину с рисом и соусом чили и треску с овощами.

В качестве десерта подадут тарелку с темным шоколадом, французский пирог и ванильное мороженное.

Пользователи сети шокированы, что главы и представители правительства США и КНДР позволяют себе подобные лакомства, пока миллионы людей голодают, среди их есть и дети. Юзеры считают, что организаторы саммита могли придумать меню для делегаций Северной Кореи и Штатов поскромнее, чтобы показать гражданам своих стран, что еда это не главная составляющая в жизни человека. А средств, потраченные на приготовление пищи из меню, власти двух стран могли направить на помощь бездомным и нуждающимся.