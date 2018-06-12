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На Украине раскрыли единственный способ, как победить Россию

Сегодня, 07:18

Необычным методом решился поделиться Вадим Рабинович, лидер партии «За жизнь. Политик не видит перспектив влияния на РФ санкциями, настоящим ударом для Украины стали тарифы по ввозу металлов.

На Украине раскрыли единственный способ, как победить Россию. Его озвучил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

«В то же время, ну знаете, санкции-таки странные — по России не действуют. Америка ввела на той неделе тарифы по Украине и другим странам по ввозу металлов», - сообщил политик.

Ранее украинцы призрачно верили в светлое будущее, а теперь даже в парламенте надежда умерла. Такую позицию выразили эксперты, после высказывания Рабиновича. По словам Рабиновича, единственный способ победить Россию у Украины отнимает именно Дональд Трамп.

Своими необдуманными решениями с пошлинами. Ситуация набрала обороты из-за безысходности положения страны в целом, если учесть тарифы коммунальных услуг, цены на продукты и уровень зарплат.

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