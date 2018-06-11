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Россия и Сербия продолжают развивать сотрудничество

Сегодня, 21:15

В Смольном провели переговоры Александр Говорунов с церковно-государственной делегацией Сербии. Обсудили важные моменты и рассказали о перспективных направлениях общих проектов.

Россия и Сербия продолжают развивать сотрудничество. Визит стал отличным поводом отпраздновать 180-летний юбилей начала дипломатических отношений между странами.

Например, продажи между Россией и Сербией в 2017 году выросли на 23%, об этом заявил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин. Ситуация сотрудничества имеет положительный опыт, а продолжительные общие усилия позволили странам достичь определенных успехов.

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