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Экс-глава Пентагона видит риск ядерной войны из-за ошибки

Сегодня, 20:02

Свою точку зрения Перри озвучил на пресс-конференции по итогам заседания Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы. Он не уверен, что отношения двух стран могут сойти на нет, однако быть уверенными на 100% в успехе не стоит.

Вероятность ядерной войны между США и Россией очень низка, сообщил экс-глава Пентагона Уильям Перри. Экс-глава Пентагона видит риск обострения ситуации из-за ошибки. Трамп готов предложить Северной Корее полноценные дипломатические отношение в обмен на полное уничтожение ядерного оружия, уверенны эксперты. Президент США «готов рассмотреть вопрос об установлении официальных отношений с Северной Кореей и даже в конечном итоге основать посольство в Пхеньяне».

Компромисс ядерного оружия Северной Кореи в обмен на международную легитимность Пхеньянского режима - это подход, который предыдущие администрации США рассматривали и отвергали. Самое главное, чтобы американская сторона поняла, что Ким Чен Ын не приезжает в Сингапур из-за слабости, «умоляя на руках и коленях» на саммит, как заявил на прошлой неделе прессе советник Трампа Руди Джулиуни. Он не находится в Сингапуре, потому что боится американской атаки, или потому, что хочет американской взятки, или потому что китайцы отправили его туда.

Наоборот: Ким считает, что теперь у него есть что-то ценное для торговли, а именно баллистические ракеты с ядерным наконечником, которые могут поразить американских союзников и, возможно, саму Америку. Ким Чен Ын не может быть запуган угрозами военных нападений, и он не может быть куплен предложением снять санкции. Он хочет, чтобы к нему относились как к равному.

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